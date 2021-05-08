موعد توفير المساعدة المقطوعة لجميع المستفيدين بشهر رمضان من وزارة الموارد البشرية

تهتم المملكة العربية السعودية بالمواطنين وتسعى لسد احتياجاتهم ومتطلباتهم من خلال العديد من برامج الدعم والمساعدات، وواحدة من أفضل تلك المساعدات هي المساعدة المقطوعة التي تساعد الكثير من المستفيدين في تسديد وشراء ما يحتاجونه، ويبحث المستفيدون الآن عن موعد نزول المساعدة المقطوعة لشهر رمضان من وزارة الموارد البشرية بالسعودية للحصول عليها في أقرب وقت لاستخدامها في سداد جميع المستحقات المالية.

موعد توفير المساعدة المقطوعة

تصرف المساعدة المقطوعة لجميع المستحقين تحت إشراف جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وفقاً للموعد الذي تحدده وزارة الموارد البشرية، وهي لم تحدد بعد.

استعلم عن المساعدة المقطوعة 1442

على من يرغب في الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ومعرفة المعلومات عنها يتم اتباع التالي:

أولًا يجب التسجيل في الموقع الإلكتروني التابعة لوزارة الموارد البشرية.

عندما تظهر الصفحة الرئيسية يتم اختيار تبويب خدمات الضمان الاجتماعي.

على المستخدم أن يسجل رقم الطلب المخصص والضغط على استعلام.

ومن ثم يجد جميع المعلومات التي يرغب في معرفتها عن المساعدة المقطوعة.

مستفيدي المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي

أما عن المستحقين للمساعدة المقطوعة فهي مجموعة محددة ذكرتها وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية: