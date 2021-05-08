أسرار تحضير البسبوسة المرملة بالزبادي بالخطوات في البيت

نقدم لكم أسرار تحضير البسبوسة المرملة حيث أن البسبوسة المرملة بالزبادي من أجمل الأطباق التي يعشقها الأشخاص كلهم، إذ أنها متضمنة طعم مميز ورائع وجميل، وتوجد سلسلة من الخطوات السلسة الى أن يتم تجهيز تلك البسبوسة المرملة، فهي تكون من الأطباق الجميلة والرائعة، ومن المتاح أن يتم تقديمها للضيوف، وبإمكانك أن تقومي بإضافة الشوكولاتة والكاكاو وبتلك الطريقة قومي بإضافة الزبادي عليها، إذ أن تلك الطريقة هي التي سوف نقوم بإيضاحها فيما يلي.البسبوسة المرملة بالزبادي
كل ربات البيوت يرغبون في تجهيز البسبوسة بأفضل الطرق، وفيما يلي طريقة تحضير هذه البسبوسة المرملة بالزبادي بالخطوات السلسة والبسيطة وذات المكونات قليلة الثمن.مكونات البسبوسة المرملة بالزبادي
- 1 كيلو دقيق سميد.
- أربع ملاعق من عسل الجلوكوز.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ثلاثة أكواب من السكر.
- كوبان من الحليب.
- كوب من الماء.
- كوبان من السكر.
- كوب من السمن.
- نصف كوب من جوز الهند الناعم.
- نصف ملعقة من عصير الليمون.
- قومي بتجهيز قدرًا حتى تق مي بوضع دقيق السميد و جوز الهند به.
- ومن ثم قومي بوضع السكر والماء بقدر آخر، مع التحريك إلى أن يتم تكرمل السكر، وضعي السمن بهم، مع التحريك بالمضرب اليدوي.
- بعد ذلك قومي بإضافة اللبن مع الاستمرار في التحريك.
- قومي بإبعاد المزيج من النار.
- اسكبي المزيج بدقيق السميد وجوز الهند مع التقليب.
- قومي بتجهيز قارب فرن وادهنيه من خلال مادة دهنية وضعي الخليط بداخله.
- ومن ثم أدخليه الفرن، وبعد ذلك قومي بتجهيز قدرًا آخر حتى تقومي بوضع السكر والماء على النار، حتى تصنعين الشربات.
- ضعي الفانيليا والسمن والليمون بعد لك مع التحريك لكي يجهز الشربات.
- قومي بإضافة الشربات بالبسبوسة في النهاية.
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نقدم لكم أسرار تحضير البسبوسة المرملة حيث أن البسبوسة المرملة بالزبادي من أجمل الأطباق التي يعشقها الأشخاص كلهم، إذ أنها متضمنة طعم مميز ورائع وجميل، وتوجد سلسلة من الخطوات السلسة الى أن يتم تجهيز تلك البسبوسة المرملة، فهي تكون من الأطباق الجميلة والرائعة، ومن المتاح أن يتم تقديمها للضيوف، وبإمكانك أن تقومي بإضافة الشوكولاتة والكاكاو وبتلك الطريقة قومي بإضافة الزبادي عليها، إذ أن تلك الطريقة هي التي سوف نقوم بإيضاحها فيما يلي.البسبوسة المرملة بالزبادي
كل ربات البيوت يرغبون في تجهيز البسبوسة بأفضل الطرق، وفيما يلي طريقة تحضير هذه البسبوسة المرملة بالزبادي بالخطوات السلسة والبسيطة وذات المكونات قليلة الثمن.مكونات البسبوسة المرملة بالزبادي
- 1 كيلو دقيق سميد.
- أربع ملاعق من عسل الجلوكوز.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ثلاثة أكواب من السكر.
- كوبان من الحليب.
- كوب من الماء.
- كوبان من السكر.
- كوب من السمن.
- نصف كوب من جوز الهند الناعم.
- نصف ملعقة من عصير الليمون.
- قومي بتجهيز قدرًا حتى تق مي بوضع دقيق السميد و جوز الهند به.
- ومن ثم قومي بوضع السكر والماء بقدر آخر، مع التحريك إلى أن يتم تكرمل السكر، وضعي السمن بهم، مع التحريك بالمضرب اليدوي.
- بعد ذلك قومي بإضافة اللبن مع الاستمرار في التحريك.
- قومي بإبعاد المزيج من النار.
- اسكبي المزيج بدقيق السميد وجوز الهند مع التقليب.
- قومي بتجهيز قارب فرن وادهنيه من خلال مادة دهنية وضعي الخليط بداخله.
- ومن ثم أدخليه الفرن، وبعد ذلك قومي بتجهيز قدرًا آخر حتى تقومي بوضع السكر والماء على النار، حتى تصنعين الشربات.
- ضعي الفانيليا والسمن والليمون بعد لك مع التحريك لكي يجهز الشربات.
- قومي بإضافة الشربات بالبسبوسة في النهاية.
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