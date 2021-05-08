أسرار تحضير البسبوسة المرملة بالزبادي بالخطوات في البيت

نقدم لكم أسرار تحضير البسبوسة المرملة حيث أن البسبوسة المرملة بالزبادي من أجمل الأطباق التي يعشقها الأشخاص كلهم، إذ أنها متضمنة طعم مميز ورائع وجميل، وتوجد سلسلة من الخطوات السلسة الى أن يتم تجهيز تلك البسبوسة المرملة، فهي تكون من الأطباق الجميلة والرائعة، ومن المتاح أن يتم تقديمها للضيوف، وبإمكانك أن تقومي بإضافة الشوكولاتة والكاكاو وبتلك الطريقة قومي بإضافة الزبادي عليها، إذ أن تلك الطريقة هي التي سوف نقوم بإيضاحها فيما يلي.

كل ربات البيوت يرغبون في تجهيز البسبوسة بأفضل الطرق، وفيما يلي طريقة تحضير هذه البسبوسة المرملة بالزبادي بالخطوات السلسة والبسيطة وذات المكونات قليلة الثمن.

1 كيلو دقيق سميد.

أربع ملاعق من عسل الجلوكوز.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثلاثة أكواب من السكر.

كوبان من الحليب.

كوب من الماء.

كوبان من السكر.

كوب من السمن.

نصف كوب من جوز الهند الناعم.

نصف ملعقة من عصير الليمون.