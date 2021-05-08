فقد شخص وجرح آخر جراء سقوط مروحية فى البحر قبالة إسبانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة ABC إن الحادث وقع على مسافة 7 أميال بحرية من سواحل بلدة لا لينيا دى لا كونسيبسيون فى إقليم أندلوسيا، موضحة أن شخصين كانا على متن المروحية الخاصة التى أقلعت صباح اليوم من بلدية أسطبونة فى مقاطعة مالقة.
وذكرت ABC أن الطيار وهو مواطن كوبى تم إنقاذه ونقل إلى المستشفى.
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