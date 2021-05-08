البرازيل تسجل أكثر من 78 ألف إصابة بفيروس كوروونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وبذلك يرتفع العدد الإجمالى للإصابات بفيروس كورونا إلى حوالى 15.1 مليون، بينما بلغ العدد الرسمى للوفيات 419 ألفا و114 حالة.
وكان عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البرازيل قد تجاوزعتبة الـ15 مليون حالة الخميس 6 مايو.
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