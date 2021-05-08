كورونا في الهند.. وفيات قياسية في 24 ساعة

سجلت الهند زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا، السبت، مع ارتفاع عدد الإصابات بأكثر من 400 ألف لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 4187 وفاة بمرض "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى حوالي 240 ألفا. كما سجلت الهند 401078 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 21.9 مليون.

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