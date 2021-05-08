"عودة كورونا".. بلد يرصد إصابات جديدة بعد "الشهر النظيف"

بعد أكثر من شهر من عدم تسجيل إصابات محلية، رصدت 176 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في 19 منطقة من فيتنام خلال الأيام العشرة الماضية، حسبما قالت وزارة الصحة.

وتم إغلاق المستشفى الوطني للأمراض الاستوائية في هانوي، الذي كان في الخطوط الأمامية لعلاج مرضى "كوفيد 19"، بعد أن ثبتت إصابة طبيب وممرضتين وأكثر من 20 مريضا بالفيروس في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

في غضون ذلك، تم إغلاق مستشفى كيه بالمدينة المخصص لعلاج مرضى السرطان، الجمعة، بعد اكتشاف 11 حالة إصابة بالفيروس.

وقال وزير الصحة نوين تانه لونغ، خلال اجتماع حكومي بثه التلفزيون الوطني "في تي في" مساء الجمعة: "الوضع ينذر بالخطر لأننا نواجه العديد من حالات التفشي المنتشرة في أنحاء البلاد، مع عدم وضوح مصادر انتقال المرض ووجود سلالات متعددة للفيروس".

وفي 19 مقاطعة ومدينة بها حالات "كوفيد 19"، تم إغلاق المدارس ونقل الفصول الدراسية عبر الإنترنت.

وفي هانوي حثت السلطات المواطنين على الامتناع عن التجمع، بينما تم إغلاق حدائق المدينة وأكشاك الطعام.

وفي مدينة هو تشي منه جنوبي البلاد، تم حظر التجمعات لأكثر من 30 شخصا بدءا من نهاية هذا الأسبوع، كما أغلقت الحانات والنوادي وصالات الألعاب الرياضية والمطاعم.

ومنذ بداية الوباء، سجلت فيتنام 3137 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة.