وفيات كورونا فى المكسيك تقترب من 219 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - سجلت وزارة الصحة المكسيكية 484 وفاة و3.043 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليصل إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 218.657 والإصابات إلى مليونين و361.874.





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