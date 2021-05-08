المكسيك.. ارتفاع عدد قتلى "كارثة المترو"

ارتفع عدد قتلى انهيار قسم مرتفع من مترو مكسيكو سيتي، إلى 26 شخصا، الجمعة، بعد وفاة راكب مصاب في المستشفى.
ولا يزال 33 شخصا مصابا في المستشفى، وقد تعافوا من إصابات تعرضوا لها في حادث يوم الاثنين المأساوي.
وأصيب ما يقرب من 80 شخصا، عندما تعطلت العوارض الداعمة لجزء من الخط المرتفع أثناء مرور عربات مترو الأنفاق عليه. وعولج معظم هؤلاء.
وكان الحادث من أكثر الحوادث دموية في تاريخ مترو الأنفاق، وسرعان ما أثيرت أسئلة حول السلامة الهيكلية لنظام النقل الجماعي، الذي يعد من بين أكثر الأنظمة ازدحاما في العالم.
وتعهدت السلطات بفتح تحقيق في سبب الانهيار، ووعدت بتفتيش جميع الخطوط العلوية والجسور في المدينة.
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