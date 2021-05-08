العراق.. هجوم بطائرات مُسيّرة على "عين الأسد"

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة، أن طائرات مُسيّرة هاجمت قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية ودولية غربي العراق، السبت.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل وين ماروتو في منشور على "تويتر"، إنه يجري التحقيق في الأمر. وأضاف أن "التقرير المبدئي يشير إلى حدوث الهجوم الساعة 0220 بالتوقيت المحلي، وإلحاقه ضررا بحظيرة طائرات".

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