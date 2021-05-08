رئيس الكنيسة الأرثوذكسية فى إثيوبيا يتهم الحكومة بارتكاب مجازر ضد التيجراى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت أنباء عاجلة لقناة "العربية"، ففى أول ظهور له منذ 6 أشهر، حذر رئيس الكنيسة الأرثوذكسية فى إثيوبيا من أن حكومة أبى أحمد ترتكب مجازر فى تيجراى.

وكانت الحكومة الإثيوبية شنت حربًا عسكرية ضارية ضد سكان إقليم تيجراى، الواقع فى شمال إثيوبيا، فى حرب تغلفها صراعات عرقية بين عرقية التيجراى التى حكمت إثيوبيا خلال ثلاثين عامًا ماضية، وعرقية الأورومو التى ينتمى لها رئيس الوزراء الحالى أبى أحمد.