الجيش اليمنى: مقتل واصابة عشرات الحوثيين في مأرب وكسر هجوم على الجوف

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، قال المركز الإعلامى للجيش: "إن مدفعية الجيش شنت قصفًا مدفعيًا استهدف تجمعات ومواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من ايران فى محازيم ماس، شمال غرب مأرب"، لافتًا إلى أن القصف أسفر عن "خسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف الميليشيا الانقلابية".
وأضاف البيان، أن "معارك عنيفة اندلعت بين كلا الجانبين فى جبهات القتال غرب وجنوب مأرب، وسط قصف لمقاتلات التحالف على مواقع الميليشيا، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى".
كما أعلن الجيش اليمنى، إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين أثناء تحليقها باتجاه جبهة الكسارة غرب مأرب.
وتمكنت قوات الجيش اليمنى من تحرير مواقع مهمة فى جبهة العلم بمحافظة الجوف، المحاذية للحدود السعودية، "وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة فى صفوف الميليشيا الحوثية".
ويصعد الحوثيون عملياتهم العسكرية فى محافظة مأرب منذ مطلع العام الجارى، محاولين السيطرة على هذه المحافظة الاستراتيجة الغنية بالنفط، والخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية فى اليمن.
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