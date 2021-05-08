الصحة العالمية تحذر من تكرار حالة الهند فى دول أخرى

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات من مقر المنظمة بجينيف، أمس الجمعة، قال منسق المساعدات الطارئة فى منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن "العديد من الدول تنقصها الاحتياطات المناسبة لمواجهة الفيروس"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأضاف راينان قائلاً: "هذا الفيروس لديه طاقة حركية هائلة، ولديه قوة معدية هائلة، ونحن بحاجة إلى إبطاء انتشاره"، محذرًا من أن "الوضع فى بعض البلدان يتطور بطريقة مماثلة للهند دون أن يذكر أسماء".

كما أشار رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فى وقت لاحق إلى الوضع المتوتر فى البرازيل ونيبال، مبينًا أن دولاً أخرى قد تجد نفسها فى وقت قريب فى حالة طوارئ مماثلة لما فى الهند.

واعتبر رايان، أن اللقاحات وحدها ليست الحل الكافى حاليًا، مشيرًا إلى الإنتاج الضئيل للغاية والتوزيع غير المتكافئ للقاحات فى العالم.

وقال رايان إنه "حتى يتوفر لقاح كاف فيتعين على الدول أن تفعل ما يجب عليها"، لافتا إلى أنه يجب عدم الاتصال بين الأشخاص فى الأماكن الضيقة، وعدم إهمال نظافة اليدين، وارتداء والأقنعة فى غرف سيئة التهوية.

وحسبما أفادت بيانات منظمة الصحة العالمية، فقد تم تقديم 1.2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا على مستوى العالم، إلا أن أكثر من 80% منها وزعت فى البلدان الغنية، بينما لم تحصل أفقر البلدان إلا على جزء ضئيل منها، بواقع 5 ملايين جرعة.

وناشد تيدروس الدول الغنية بالتبرع بمزيد من جرعات اللقاح، مبيناً أن هذا ليس عملاً خيريًا، ولكنه يصب فى مصلحة الدول الغنية، لأنه بخلاف ذلك يمكن أن تتطور النسخ المتحورة فى مكان آخر بصورة تؤدى إلى موجات جديدة من العدوى على مستوى العالم.