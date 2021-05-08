موعد ظهور نتائج القرعة العشوائية لأمريكا 2021 وخطوات الكشف عن اسماء المقبولين في نتيجة اللوتري

نتائج القرعة العشوائية لأمريكا 2021 لم يعد يفصلنا عن استظهارها سوى سويعات قليلة من وقتنا الراهن، حيث يقوم الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية للهجرة بفتح باب التقديم للسفر الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق قرعة عشوائية في اليوم السابع عشر من أكتوبر سنوياً، ويستمر رابط الموقع مُفعلاً حتى منتصف شهر نوفمبر من نفس العام، ولذلك كان هنالك آلاف من عمليات البحث المتواصلة للاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2021 وهذا ما سوف نتطرق إليه تفصيلياً عبر السطور التالية.نتائج القرعة العشوائية لأمريكا 2021
أعلنت مصادر مسئولة بأن نتيجة اللوتري 2021 سيتم الإعلان عنها اليوم السبت الثامن من مايو خلال الساعات الراهنة، وسيتم إرسال جوابات بريدية على العناوين التي تم إدخالها أثناء عملية التقديم هذا بالنسبة لاسماء المقبولين في نتائج القرعة الأمريكية 2021، أما الغير مقبولين فسوف يتم إبلاغهم بذلك من خلال زيارة الموقع الذي قدموا فيه من قبل وذكرناه سالفاً.الاستعلام عن الهجرة لأمريكا 2021
يمكن الاستعلام عن نتيجة اللوتري 2021 من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الخارجية الأمريكية للهجرة العشوائية.
- ثم تسجيل الدخول إلى موقع الهجرة العشوائية المرفق بالأعلى.
- النقر على أيقونة Check status الموجودة أمامك.
- ادخال كافة البيانات المطلوبة منك بكل دقة (مثل رقم التأكيد الذي حصلت عليه بعد إتمام عملية التسجيل أول مرة).
- ثم كتابة اسم العائلة.
- والتاريخ الميلادي.
- وأخيراً ادخال رمز التحقق.
- الضغط على أيقونة عرض بالانجليزية Submit ليتم استظهار النتيجة
يمكن لأي متقدم لم يكن حليفاً للحظ واسمه غير مدرج مع اسماء المقبولين بالهجرة العشوائية لأمريكا 2021 أن يتقدم بطلب آخر العام الجاري شهر أكتوبر المقبل دون أي مشكلات أو عوائق.
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نتائج القرعة العشوائية لأمريكا 2021 لم يعد يفصلنا عن استظهارها سوى سويعات قليلة من وقتنا الراهن، حيث يقوم الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية للهجرة بفتح باب التقديم للسفر الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق قرعة عشوائية في اليوم السابع عشر من أكتوبر سنوياً، ويستمر رابط الموقع مُفعلاً حتى منتصف شهر نوفمبر من نفس العام، ولذلك كان هنالك آلاف من عمليات البحث المتواصلة للاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2021 وهذا ما سوف نتطرق إليه تفصيلياً عبر السطور التالية.نتائج القرعة العشوائية لأمريكا 2021
أعلنت مصادر مسئولة بأن نتيجة اللوتري 2021 سيتم الإعلان عنها اليوم السبت الثامن من مايو خلال الساعات الراهنة، وسيتم إرسال جوابات بريدية على العناوين التي تم إدخالها أثناء عملية التقديم هذا بالنسبة لاسماء المقبولين في نتائج القرعة الأمريكية 2021، أما الغير مقبولين فسوف يتم إبلاغهم بذلك من خلال زيارة الموقع الذي قدموا فيه من قبل وذكرناه سالفاً.الاستعلام عن الهجرة لأمريكا 2021
يمكن الاستعلام عن نتيجة اللوتري 2021 من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الخارجية الأمريكية للهجرة العشوائية.
- ثم تسجيل الدخول إلى موقع الهجرة العشوائية المرفق بالأعلى.
- النقر على أيقونة Check status الموجودة أمامك.
- ادخال كافة البيانات المطلوبة منك بكل دقة (مثل رقم التأكيد الذي حصلت عليه بعد إتمام عملية التسجيل أول مرة).
- ثم كتابة اسم العائلة.
- والتاريخ الميلادي.
- وأخيراً ادخال رمز التحقق.
- الضغط على أيقونة عرض بالانجليزية Submit ليتم استظهار النتيجة
يمكن لأي متقدم لم يكن حليفاً للحظ واسمه غير مدرج مع اسماء المقبولين بالهجرة العشوائية لأمريكا 2021 أن يتقدم بطلب آخر العام الجاري شهر أكتوبر المقبل دون أي مشكلات أو عوائق.
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