إيران: حريق واسع عند مدخل مدينة بوشهر

جدة - نرمين السيد - اشتعلت النيران وانتشرت بشكل واسع، أمس الجمعة، عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوب إيران، وهى المدينة التى تضم محطة "بوشهر" النووية، فى حادث جديد يُضاف إلى سلسلة حرائق تتعرض لها إيران مؤخرًا، حسبما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.





وقالت الوكالة الإيرانية، إنه "حتى الآن، لم يعرف سبب اشتعال النيران التى اندلعت ضمن المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيرانى فى مدينة بوشهر"، لافتة إلى أن "فرق الطوارئ أخمدت النيران التى اشتعلت فى المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيرانى فى بوشهر، ولم يصب أحد حتى الآن". وقالت إيران إن "انفجارًا وقع فى منشأتها النووية المهمة "نطنز"، الشهر الماضى، معتبرة أنه كان عملاً تخريبيًا نفذته إسرائيل، وتعهدت بالانتقام لهجوم بدا أنه أحدث فصول حرب تدور فى الخفاء منذ وقت طويل لاستهداف قدرات إيران النووية.

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