القصة الكاملة لاقتحام الميليشيات اجتماع الرئاسى الليبى بدعم الإخوان

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير ليبية عن القصة الكاملة لمحاولة اقتحام مليشيات بركان الغضب لمقر فندق "كورثينا" فى طرابلس، مساء أمس الجمعة، وهو مقر اجتماع المجلس الرئاسى، حيث سعت المليشيات لإجبار رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى، على إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورئيس جهاز المخابرات الجديد محمد العائب.





ووفقًا لموقع "الساعة 24" اللليبى، أكدت المصادر أن المليشيات بدأت فى التجهيز للحشد منذ أول أمس الخميس، حيث عقد عدد من قادة المليشيات المسلحة اجتماعًا، أمس الجمعة، فى المقر الإدارى وسط مصنع التبغ بالعاصمة طرابلس، وهو المقر الذى يسيطر عليه عماد الطرابلسى.

واستنكر المجتمعون من قادة الميليشيات مطالبة وزير الخارجية نجلاء المنقوش، بخروج القوات الأجنبية، بما فى ذلك الميليشيات التابعة لتركيا ومرتزقتها السوريين، كما رفض المجتمعون تعيين اللواء محمد العائب رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.

وأشارت مصادر "الساعة 24"، إلى أن الطرابلسى أكد رفضه تسليم مقر المخابرات للواء العائب، بزعم أنه من الموالين للمشير خليفة حفتر، حسبما جاء فى حديثه إلى قادة المليشيات المجتمعة من مصراتة وطرابلس والزاوية والزنتان.

وقال التقرير إنه: "قبيل الهجوم على مقر الفندق، زعم القيادى بمليشيات مصراتة محمد الحصان، آمر مليشيا 166، أن حكومة الوحدة الوطنية رضخت لـ«حفتر»- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- لأنه يُلقى بخصومه، وكل من يُعارضه جثث فى الشارع".

وأضاف أنه "فى فيديو لاجتماع الحصان مع عدد من قيادات المليشيات، دعا لتمرد مسلح مع المجلس الرئاسى، وقال محمد الحصان فى تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لـ«بركان الغضب» على «فيسبوك» إن الحكومة استبعدت «بركان الغضب» وفرضت شخصيات ليست فقط جدلية بل متورطة فى دعم العدوان على طرابلس، على حد زعمه".

وفى تهديد صريح، قال الحصان، إن "الحكومة ستسمع صوتنا الذى لم تلتفت له، وسترى على الأرض القوة التي حمت طرابلس وحمتها ودافعت عليها".

كما أشار التقرير إلى تخبط واضح بين بيانات مليشيات "الغضب" ووسائل إعلام الإخوان، ففى الوقت الذى أصدرت فيه المليشيات بيانًا تؤكد فيه أنها لم تقتحم الفند،ق وتهاجم المجلس الرئاسى فى الوقت ذاته لتعيينه شخصيات وصفتها بالتابعة للمشير خليفة حفتر، خرجت وسائل الإعلام الإخوانية لتؤكد أن قيادات ما أسمته "عملية بركان الغضب" غادروا الفندق بعد اتفاق على عقد لقاء مع محمد المنفى خلال أيام.