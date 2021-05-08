روسيا تسجل 8329 إصابة جديدة بكورونا و370 وفاة

سجلت روسيا 8329 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، من بينها 2765 في موسكو. وارتفع إجمالي إصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و871843 إصابة. وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا، إن 370 توفوا جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 112992.

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