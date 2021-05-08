إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية، عقب قمع مسيرة منددة بالاعتداءات الوحشية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ السبت/ أن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين في المسيرة التي جابت شوارع قلقيلية؛ ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص المطاطي في الرأس، نقل على إثرها إلى مستشفى "درويش نزال" الحكومي لتلقي العلاج.. فيما أصيب العشرات بالاختناق، وجرى معالجتهم ميدانيا.
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