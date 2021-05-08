المتشددون يحتلون سوقًا فى جنوب الفلبين

وحسبما نقلت تقارير محلية، قال الليفتنانت كولونيل جون باول بالدومار، أحد المتحدثين باسم الجيش الفلبينى، إن "المتشددين، الذين يقدر عددهم بحوالى 80 رجلاً، أطلقوا نيران أسلحتهم فى الهواء، بينما كانوا يداهمون السوق الواقع فى بلدة داتو باجلاس بإقليم ماجوينداناو، على بعد 960 كيلومترًا جنوب مانيلا".
وأشار بالدومار إلى أن المتشددين "أخذوا الطعام وهددوا المدنيين. وحوصروا عندما انتشرت قواتنا فى مناطق مختلفة، واحتلت جزء من السوق بسبب وجود جنودنا ورجال شرطتنا"، لافتًا إلى أن المتشددين من أعضاء فى جماعة "مقاتلو الحرية الإسلامية فى بانجسامارو"، وأنهم فروا بعد ذلك بـ 6 ساعات، عندما وصل المزيد من الجنود.
وأضاف باول بالدومار، أن المتشددون فتحوا النار على مجموعة من الركاب على طول الطريق السريع أثناء انسحابهم من السوق، وتبادلوا اطلاق النار مع الجنود، دون ورود تقارير حول مقتل مدنيين أو جنود أو إصابات خلال أحداث العنف.
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