العراق: سقوط طائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عين الأسد

جدة - نرمين السيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم السبت، سقزط طائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار، التى تستضيف غالبية القوات الأمريكية المتواجدة فى البلاد وعددها 2.500 جندى.





وفى بيان صحفى، قالت خلية الإعلام الأمنى، إنه لا خسائر جراء سقوط الطائرة المسيرة المفخخة على القاعدة فى الأنبار غربى بغداد، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع". وكانت قاعدة "عين الأسد" التى تتواجد فيها قوات أمريكية وعراقية قد تعرضت فى شهر مارس الماضى إلى قصف بـ 10 صواريخ، ما أسفر عن وفاة متعاقد أمريكى جراء إصابته بنوبة قلبية من جراء الهجوم.

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