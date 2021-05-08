تسجيل دخول منظومة التعليم الموحد منصة مدرستي تسجيل الدخول

تسجيل دخول منظومة التعليم الموحد أصبح من الأمور الأساسية داخل كل منزل به طلاب دون سن الجامعة، حيث أنه لابد لكل طالب أن يقوم بالدخول إلى منظومة التعليم الموحدة للمتابعة المناهج الدراسية وحل الأنشطة اللازمة، لأنه منذ بداية انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وفرض حظر التجول قد مُنع من الذهاب إلى المدارس للحد من انتقال العدوي بين الطلاب حرصا على سلامتهم.

وحتى لا يفوت الطلاب العام الدراسي يجب عليهم أن يقوموا بالدراسة عن بعد عبر الإنترنت، وهذا ما وفرته المملكة العربية السعودية من خلال المنظومة الموحدة للتعليم ومنصة مدرستي ونظام نور، وهذا النظام الجديد لا يحتاج من الطلاب والمعلمين الحضور إلى المدرسة فجميع المواد الدراسية والحضور والغياب والاختبارات تؤدي بشكل إلكتروني، حتى النتيجة تحصل عليها عبر الموقع أيضا.

تسجيل دخول منظومة التعليم الموحد

أشارت وزارة التعليم إلى ضرورة معرفة طريقة الدخول لمنظومة التعليم الموحدة حيث أنه لا يمكن اتمام إجراءات التعليم وتحقيق الاستفادة بدون التسجيل على المنصة، وعلى جميع الطلاب تسجيل الدخول لمتابعة المناهج، وعلى المعلمين التسجيل للشرح وللتصحيح ولتلبية متطلبات الطالب، كما أن التسجيل متاح لأولياء الأمور أيضا حتى يتمكنوا من متابعة أبنائهم، وسوف نوضح طريقة تسجيل دخول منظومة التعليم الموحد من خلال اتباع الخطوات التالية:

من أحد محركات البحث قم بالدخول على رابط منظومة التعليم الموحد، أو قم بتحميل تطبيق منظومة التعليم الموحدة من على المتجر الإلكتروني من على الجوال. إذا كنت تمتلك حساب على نظام نور أو حساب على بوابة عين يمكنك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم الدخول مباشرة. أما إذا كانت هذه المرة الأولى ولا تمتلك حساب قم بالضغط على مستخدم جديد. اكتب رقم الهوية او رقم الإقامة، والبريد الإلكتروني ورمز التحقق الموجود أمامك، ثم اضغط على تسجيل. سوف تصلك رسالة بها رمز تفعيل على البريد الإلكتروني قم بإعادة إدخال الرقم لتأكيد التسجيل.

تطبيق منظومة التعليم الموحدة

وفرت وزارة التعليم تطبيق لمنظومة التعليم الموحدة على الجوالات، يمكن للطالب والمعلم وكذلك أولياء الأمور تحميلة واستخدامه في أي وقت وهو متوفر على مدار اليوم، وتتوفر في هذا التطبيق جميع خصائص المنظومة كما يمكن من خلاله تحميل المناهج الدراسية لمراجعتها في أي وقت دون تسجيل الدخول، ولتحميل الرابط ستجده متوفر في الصفحة الرئيسية لمنظومة التعليم الموحدة أو الدخول مباشرة من هنا.

طريقة الدخول لمنظومة التعليم الموحدة

بعد تحميل التطبيق أو الدخول على المنظومة من أحد محركات البحث عليك الدخول بحسابك الجديد الذي قمت بإنشائه، أو بحساب نظام نور الخاص بك أو بولي الأمر، سوف تجد أمامك مجموعة قنوات عين التي تحتوي على المقرر الدراسي لكل صف بداية من الصف الأول الابتدائي، عليك اختيار الصف الخاص بك وبعد الدخول ستجد الواجبات والأنشطة والمقررات، كما يمكنك اللقاء مع المعلم الذي تريده والاستفسار عما ترغب في معرفته.

يمكن الدخول على منصة مدرستي بحساب نظام نور، توفر منصة مدرستي العديد من المزايا والخدمات للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، حيث أن المملكة تحرص كل الحرص على حماية المواطنين في جميع الأعمار، لذلك أسست المملكة منظومة التعليم الإلكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن أسهل المنصات التعليمية في الاستخدام هي منصة مدرستي ولتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي اتبع الخطوات التالية: