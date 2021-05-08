في 15 دقيقة.. إجراء جديد بمطارات مصر لمواجهة "تحورات كورونا"

في تطور لافت لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أعلنت مصر، السبت، أنها ستجري فحصا سريعا عند الوصول لجميع الوافدين إليها من دول ظهرت بها تحورات "كوفيد 19"، سواء من المصريين أو الأجانب.
ولم يحدد البيان الصادر عن وزارة الصحة، الدول التي سيخضع الوافدون منها لفحص الحمض النووي السريع (آي دي ناو)، الذي يستغرق 15 دقيقة.
وحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في مصر في زيادة مطردة منذ أسابيع. حيث سجلت السبت 1125 حالة جديدة و65 وفاة.
ويقول خبراء إن هذه الأعداد لا تعكس إلا جزءا بسيطا من الأرقام الفعلية.
وأوضحت وزارة السياحة في بيان، السبت، أن المطاعم والمقاهي الملحقة بالفنادق معفاة من قرار صدر في الآونة الأخيرة بإغلاق مثل هذه المنافذ، إضافة إلى المحال والمراكز التجارية، من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، كي لا يتأثر القطاع السياحي.
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