تاميل الهندية تعلن العزل العام مع ارتفاع وفيات كورونا لمستوى قياسى

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال مسؤولون فى تاميل نادو، إن العزل العام على مستوى الولاية سيبدأ يوم الاثنين، ويستمر حتى الرابع والعشرين من مايو الجارى، على أن يُسمح للمتاجر والأعمال الأخرى بفتح أبوابها يومى السبت والأحد، لمنح السكان الوقت للاستعداد للعزل العام.
وكانت ولاية كارناتاكا المجاورة قد أعلنت فى وقت متأخر أمس الجمعة، أنها ستمدد القيود على الحركة حتى الرابع والعشرين من مايو أيضًا، بعدما وضعت الموجة الثانية من جائحة كورونا فى الهند ضغوطًا على نظام الرعاية الصحية فى البلاد فى ظل ندرة الأسرة بالمستشفيات والأكسجين.
وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 4.187 وفاة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى عدد للوفيات إلى 240 ألفاً، إضافة إلى تسجيل 401.078 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالى إصابات الهند إلى 21.9 مليون منذ بدء الجائحة.
وتواجه المشارح ومحارق الجثث صعوبة فى التعامل مع عدد الموتى، ما دفع المواطنون لاستخدام المتنزهات ومواقف السيارات فى إحراق الجثث.
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