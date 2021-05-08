الاتحاد الأوروبي يدين أعمال التحريض الإسرائيلي في القدس

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، ما وصفها بأعمال العنف والتحريض في القدس المحتلة.

ودعا الاتحاد في بيان له إلى التحرك بشكل عاجل لتهدئة التوترات الحالية حول الحرم القدسي الشريف واحترام الوضع الراهن.

وأكد البيان أن إجلاء العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس الشرقية يثير القلق الشديد. وأضاف أن هذه الأعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي.

ويسود ترقب للأوضاع في المدينة المقدسة عشية ليلة دامية اعتدت فيها قوات الاحتلال على المصلين في باحات الأقصى وأصابة أكثر من 200 فلسطيني.

ودعت واشنطن إلى وقف العنف في القدس المحتلة، مؤكدة أن إراقة الدماء في مواجهات القدس مقلقة بشكل كبير.