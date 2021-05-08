ثبت الآن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مجاناً على النايل سات في الدورى الإنجليزي

نستعرض لكم في هذا المقال، تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في اللقاء الكبير والمهم هذا الأسبوع الذي ينطلق مساء اليوم السبت الموافق 8 مايو 2021، وذلك ضمن فعاليات الجولة 35 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يفتتح ملعب الاتحاد أبوابه من أجل استقبال هذه المعركة الكروية حامية الوطيس، حقق المان سيتي الانتصار على البلووز في المباراة التي جمعت بينهما في النصف الأول من الدوري على ملعب ستامفورد بريدج، وانتهت نتيجة المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويأمل السيتي في تحقيق الفوز من أجل الفوز بلقب الدوري، فيما يطمح الفريق الضيف في خطف الإنتصار من أجل الابتعاد عن أقرب ملاحقيه.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مان سيتي وتشيلسي

أعلنت العديد من القنوات الرياضية الأجنبية بث مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي بث مباشر بشكل مجاني ومفتوح، ويرغب الكثير من عشاق الكرة الإنجليزية ومحبي فريق السيتي والبلوز في الحصول على القنوات التي تنقل المباراة مجانا، ونوفر لكم متابعينا الكرام في السطور التالية جميع القنوات المفتوحة والمجانية التي تعرض هذه المباراة، ويمكن مشاهدة المباراة مجانا عبر القنوات التالية.

تردد قناة Sky Sports Main Event Uعلى استرا بتردد 11221 وبمعدل الترميز: 27500

تردد قناة TV2 Sport Premium 1 HD على استرا وبتردد 11385 ومعدل الترميز 30000

تردد قناة SuperSport 3 / HD على استرا وبتردد 12245 وبمعدل الترميز: 30000

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم

ننشر لكم القنوات المجانية الناقلة لمباراة مان سيتي ضد تشيلسي مجانا، حيث أعلنت قناة Idman TV Azerbaijan عن بث مباراة السيتي ضد البلوز مباشر مجانا، ويمكن ضبط القناة عبر القمر الأذري 46.0° بتردد 11175 H ومعدل الترميز 27500، كما يمكن مشاهدة المباراة على شاشة قناة S Sport 1 turkey HD على القمر الصناعي ترك سات42.0° بتردد 12188 ومعدل الترميز V 27500.

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي وتشيلسي اليوم السبت

تمتلك قنوات بي إن سبورت الرياضية حقوق البث المباشر والحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي، وقد أعلنت باقة بي إن عن القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي وتشيلسي، حيث تم تخصيص قناة beIN 4K HDR وقناة beIN Sports 1 HD Premium، لكي تذيع المباراة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين، فيما تم اسناد مهمة التعليق إلى المعلق المميز حفيظ دراجي.

موعد مباراة مانشيستر سيتى وتشيلسى

أعلنت مصادر رياضية مواعيد انطلاق مباراة مانشيستر سيتى ضد تشيلسى، حيث من المقرر أن تقام اليوم السبت 8/5/2021، وذلك في أطار الأسبوع 35 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، وتبدأ أحداث الشوط الأول عند تمام الساعة 06:30 بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم، وفي الساعة 07.30 بتوقيت مكة المكرمة والقدس الشريف والأردن، وفي الساعة 04.30 بتوقيت غرينتش، وتعرض هذه المناقسة على شاشة قناة بي إن سبورت بريميوم بتعليق حفيظ دراجي.