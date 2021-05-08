الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيًا فى القدس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قال شهود عيان إن "الاعتقالات جاءت بعد مداهمة قوات الاحتلال عددًا من المنازل فى البلدة القديمة، وفى أحياء الصوانة، والعيسوية، وراس العامود، وسلوان".

وأوضح الشهود أن قوات الاحتلال الإسرائيلى داهمت منزل مسؤول الشبيبة الفتحاوية فى العيسوية، محمد محمود، لكنها لم تجده فى المنزل.

وبحسب التقارير، أُصيب 205 من المصلين الفلسطينيين خلال مواجهات الليلة الماضية مع الشرطة الإسرائيلية فى باحات المسجد الأقصى فى شرق القدس، حيث تم نقل 88 منهم إلى المستشفيات، حسبما أفاد الهلال الأحمر الفلسطينى.

وتشهد مدينة القدس توترًا على خلفية خطر ترحيل نحو 500 فلسطينى فى حى الشيخ جراح من حوالى 27 منزلاً، وفقًا لقرارات إخلاء أصدرتها محاكم إسرائيلية بعد دعاوى رفعتها منظمات استيطانية.