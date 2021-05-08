الاتحاد الأوروبى يعلن شراء 1.8 مليار جرعة إضافية من لقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، اتفاقًا بين المفوضية وتحالف "بيونتيك - فايزر" لشراء 1.8 مليار جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، على مدى السنوات القليلة المقبلة.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، قالت فون دير لاين: "يسعدنى أن أعلن أن المفوضية الأرووبية وافقت للتو على عقد لتأمين 900 مليون جرعة"، مضيفة أنه "سيلى ذلك عقود أخرى وتكنولوجيا أخرى لتنصيع اللقاحات". كما تتيح الصفقة للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى شراء 900 مليون جرعة أخرى. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت فى 14 أبريل الماضى، عن مفاوضات جارية بشأن عقد شراء جرعات إضافية، حيث قالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبى بحاجة إلى التركيز على التكنولوجيات التى أثبتت فعاليتها.

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