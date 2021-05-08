تحديث تردد قناة طيور الجنة 2021 احدث إشارة بث علي النايل سات وعرب سات يمكنك بسهوله ضبطها لتنزيل القناة المتميزة والأولي عربيا من حيث نسب المشاهدة منذ انطلاقها والأولي من نوعها المتخصصة للأطفال والتي تسعي منذ ظهورها إلي زرع افضل القيم والسمات الشخصية المميزة في عقول الأطفال كما تساهم مع الأسرة في تربية الأطفال، بحسب اخر إحصائيات الأخيرة فان قناة طيور الجنة وطيور بيبي من اعلي القنوات مشاهدة في وطننا العربي.

بدأت ظهور قناة طيور الجنة إلي الساحة الفضائية في عام 2008 بعد أن اعلن مالك القناة ورجل الأعمال الفلسطيني والمقيم بالأردن “خالد مقداد” أن انطلاق قناة جديدة تقوم بتقديم الأناشيد الإسلامية بأصوات جميلة من خلال مجموعة من الأطفال الصغار وبعدا بدا مقداد من الظهور علي القناة وسط أسرته المكونة من الزوجة والأطفال وبدأت الرحلة من هنا من شرح المعاليم الإسلامية الصحيحة للأطفال وطرق احترام البعض وكيفية المشاركة والكثير من المفاهيم الجميلة، من هذا الوقت والقناة تشغل مكانة كبيرة لدي الأسر العربية.



مع بداية العام الجاري 2021 حدث العديد من المتغيرات الجديدة في تردد القناة، حيث تفاجئ الكثيرون أن التردد الخاص بقنوات طيور الجنة لا يعمل وذلك بعد تغير التردد الجديدة للقناة والذي يمكنكم تنزيله وفقا إلى وضع التردد الجديد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11310

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

يستطيع الآن من يريد متابعة قنوات طيور الجنة تسجيل تردد القناة الجديد كالتالي:



القمر الصناعي عربسات التردد 11315 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

تعرض قناة طيور الجنة برامج وفقرات متميزة مثلها مثل العديد من قنوات الأطفال الجديدة التي شهد عليها الكثيرون عمليات بحث كبيرة مثل تردد قناة كراميش، وكذلك تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN Arabia وكذلك قناة طيور العراق والكثير من القنوات الجديدة التي يحبها الأطفال مثل توم وجيري.

وصلنا إلى ختام تحديث تردد قناة طيور الجنة 2021 احدث إشارة بث علي النايل سات وعرب سات.