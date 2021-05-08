اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2021 تحديثات شركة ارامكو لأسعار البنزين

اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2021، مع بداية شهر مايو الميلادي بدأ الكثير من المواطنين في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية عن اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2021، وذلك ليتعرفوا على الاسعار الجديدة للشهر الحالي والتي من المقرر أن تصدرها شركة ارامكو، حيث إن اسعار البنزين والمحروقات يتم تحديثها بصفة شهرية على حسب اسعار النفط العالمي، وكان ذلك بأمر من الحكومة السعودية، ويتم ذلك في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، لذلك فإنه من المقرر ان تصدر الاسعار الجديدة بعد غدٍ الاثنين الموافق 10 مايو 2021، وذلك ليتم تطبيق الأسعار في جميع محافظات المملكة بدءًا من يوم الثلاثاء 11 مايو.

اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2021

لقد اعلنت مؤخرًا شركة ارامكو عن اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2021، والتي من المقرر أن يتم العمل بها مع بداية شهر مايو، وذلك ليتعرف المواطنون على الاسعار الفعلية وعدم التلاعب بها من قبل المسؤولون في محطات البنزين، بالإضافة إلى التعرف على الاسعار لجميع السلع والملابس والمنتجات حيث ان اسعار المنتجات ترتبط ارتباطًا كليًا بأسعار البنزين الجديدة في جميع أنحاء المملكة، والجدير بالذكر ان الاسعار لن تتغير كثيرًا عن الاشهر الماضية لأن سعر النفط العالمي لم يتغير كثيرًا، وكان ذلك وفقًا لآخر تحديث عالمي لأسعار النفط.

لتر البنزين 91 هو 1.9 ريال سعودي.

سعر بنزين 95 في السعودية 2.04 ريال سعودي.

لتر الكيروسين يبلغ 0.70 ريال سعودي.

لتر الديزل بلغ 0.52 ريال سعودي.

تحديث اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2021

بينما قد كانت الأسعار مع بداية شهر أبريل كالاتي: