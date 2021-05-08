حريق هائل بالقرب من المفاعل النووي الإيراني في بوشهر

اندلع حريق هائل في مدينة بوشهر جنوب غربي إيران، بالقرب من محطة الطاقة النووية، وذلك في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، السبت.

وانتشرت عشرات المقاطع المصورة للحريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إيران للحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة حتى الآن، إذ لم تعلق السلطات الإيرانية على ما جرى حتى اللحظة.

وفي يوليو الماضي، شهدت مدينة بوشهر اندلاع حريق كبير في حوض بناء للسفن، وفق ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وتشهد إيران عشرات الحرائق والانفجارات الغامضة في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف عام 2020، وكثير منها وقع بالقرب من منشآت نووية.

وفي الثاني من مايو الجاري، اشتعلت النيران في مصنع للكيماويات قرب مدينة قم وسط إيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، مما أدى إلى إصابة اثنين على الأقل من رجال الإطفاء.

وأظهرت مقاطع مصورة دخانا أسود كثيفا يتصاعد من مصنع "موفاليدان" للكيماويات قرب مدينة قم، إحدى المدن الدينية البارزة في إيران، ولم يعرف على الفور سبب الحريق.