صاروخ الصين سيمر عدة مرات فوق الوطن العربي.. و6 دول في مأمن

كشف مركز الفلك الدولي، السبت، أن حطام الصاروخ الصيني سيمر مساء اليوم أربع مرات فوق الوطن العربي.

وأوضح المركز، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، أن المرور الأول سيكون في حدود الساعة 18:30 فوق الخليج العربي، والثاني على الساعة 20:03 فوق مصر وبلاد الشام، والثالث والرابع فوق المغرب العربي على الساعة 21:30 و23:00 توقيت غرينتش.

وشدد على أن المرات الأربع التي سيمر فيها حطام الصاروخ الصيني "لا تشكل خطرا لأنها خارج وقت سقوط الحطام".

وفي تغريدة أخرى، ذكر مركز الفلك الدولي: "مبدئيا وبحسب آخر التحديثات، هناك ست دول عربية أصبحت في مأمن من سقوط الحطام فوقها".

وهذه الدول هي الإمارات وقطر والبحرين والكويت ولبنان واليمن.

وأشارت التغريدة إلى ضرورة متابعة التحديثات القادمة للاطلاع على أي تغيير قد يحدث.

هذا وأضاف الجيش الأميركي، قبل ساعات قليلة، دولة تركمانستان لقائمة المناطق المتوقع أن يسقط فيها الصاروخ الصيني.

وكانت مؤسسة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأميركية التي تمولها الحكومة ذكرت أن الصاروخ سيخترق غلاف الأرض الجوي في حدود 8 ساعات قبل أو بعد الساعة الرابعة و19 دقيقة من صباح الأحد بتوقيت غرينتش.

وحسب مركز إعادة الدخول المدارية ودراسات الحطام التابع للمؤسسة، فإن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي على الأرجح قرب شمالي نيوزيلندا.

إلا أن موقع سقوط الصاروخ على الأرض لا تزال محل تكهنات.

والجمعة، قالت وزارة الخارجية الصينية إن معظم الحطام الناتج عن الصاروخ سيحترق عند اختراق الغلاف الجوي للأرض، ومن غير المرجح أن يتسبب في أي ضرر.