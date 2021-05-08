جونسون يرفض دعوات إجراء استفتاء حول استقلال اسكتلندا

جدة - نرمين السيد - احتفل رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم السبت، بنتائج الانتخابات المحلية المبكرة فى إنجلترا والتى حقق فيها حزبه المحافظين فوزًا كبيرًا على نظيره العمال، إلا أن جونسون ركز اهتمامه على التصويت فى اسكتلندا، وسط توقعات بأن تجلب هذه الانتخابات الأغلبية للأحزاب المؤيدة للاستقلال عن بريطانيا.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، تمكن حزب المحافظين فى عهد جونسون، من الهيمنة على المناطق الصناعية السابقة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" فى شمال إنجلترا، حسبما أظهرت النتائج المعلنة، أمس الجمعة.

وتمكن المحافظون من انتزاع المقعد البرلمانى لمنطقة هارتلبول، حيث كان الناخبون أيدوا الانسحاب من الاتحاد الأوروبى بأغلبية ساحقة، ليهزم حزب العمال المعارض فى هذه المنطقة لأول مرة منذ تأسيس الدائرة الانتخابية فى عام 1974.

بينما سيطرت الحركة المؤيدة للاستقلال التى يقودها الحزب الوطنى الاسكتلندى، بزعامة نيكولا ستارجن، فى اسكتلندا، وواصلت تصدرها، وسط آمال فى الفوز بما لا يقل عن 65 مقعدًا من إجمالى 129 مقعدًا.

وبحس التقارير البريطانية، فإنه أيا ما كانت النتيجة، قال جونسون إنه "لن يمنح الحكومة الاسكتلندية الموافقة على إجراء استفتاء آخر محكم بشكل قانونى".