جونسون يرفض دعوات إجراء استفتاء حول استقلال اسكتلندا

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، تمكن حزب المحافظين فى عهد جونسون، من الهيمنة على المناطق الصناعية السابقة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" فى شمال إنجلترا، حسبما أظهرت النتائج المعلنة، أمس الجمعة.
وتمكن المحافظون من انتزاع المقعد البرلمانى لمنطقة هارتلبول، حيث كان الناخبون أيدوا الانسحاب من الاتحاد الأوروبى بأغلبية ساحقة، ليهزم حزب العمال المعارض فى هذه المنطقة لأول مرة منذ تأسيس الدائرة الانتخابية فى عام 1974.
بينما سيطرت الحركة المؤيدة للاستقلال التى يقودها الحزب الوطنى الاسكتلندى، بزعامة نيكولا ستارجن، فى اسكتلندا، وواصلت تصدرها، وسط آمال فى الفوز بما لا يقل عن 65 مقعدًا من إجمالى 129 مقعدًا.
وبحس التقارير البريطانية، فإنه أيا ما كانت النتيجة، قال جونسون إنه "لن يمنح الحكومة الاسكتلندية الموافقة على إجراء استفتاء آخر محكم بشكل قانونى".
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