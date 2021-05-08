مراكز السيطرة على الأمراض تحذر: كورونا ينتشر فى الهواء

جدة - نرمين السيد - ووفقاً لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، تتماشى التغييرات التى طرأت على موقع "مراكز السيطرة على الأمراض" على الإنترنت مع تحول تدريجى فى نصيحة الوكالة للتأكيد على أن الفيروس ينتشر عبر الهواء؛ إما عبر التنفس، أو الوصول إلى العين أو الاستقرار على الأسطح التى يلمسها الناس لاحقًا.

وبعد تحديث موقعها، قالت الوكالة الأمريكية: "ينتشر (كوفيد - 19) عندما يتنفس الشخص المصاب قطرات وجزيئات صغيرة جداً تحتوى على الفيروس.. يمكن استنشاق هذه القطرات والجسيمات من قبل أشخاص آخرين أو تهبط على عيونهم أو أنوفهم أو أفواههم. فى بعض الظروف، قد تلوّث الأسطح التى يلمسونها. الأشخاص الذين هم على بُعد يقل عن 6 أقدام من المصاب هم الأكثر عرضة للإصابة".

وفى تصريحات لـ"سى إن إن"، قال الدكتور جون بروكس، كبير المسؤولين الطبيين للاستجابة لكورونا فى "مراكز السيطرة على الأمراض": "طريقة إصابة الناس بهذا الفيروس يمكن تلخيصها فى ثلاثة مفاهيم بسيطة للغاية: حافظ على الهواء نظيفًا، وتجنب التعرض للأغشية المخاطية، وحافظ على نظافة يديك".

وبحسب الإيضاحات الجديدة، فإن الناس يصابون بالفيروس بشكل أكثر شيوعًا عندما يقفون بالقرب من شخص مصاب، وتطير الجزيئات إما للهبوط على الوجه أو عبر تنفسها.

أما الطريقة الأقل شيوعًا فى شكل الإصابة، فتحدث عندما يصاب الأشخاص بالفيروس من استنشاق هواء ملوث من أشخاص بعيدين، أو عن طريق لمس سطح ملوث ثم لمس عيونهم أو أنفهم أو فمهم.

وفى هذا الصدد، يقول بروكس: "إذا وقفنا أنا وأنت على بعد أقدام قليلة من بعضنا البعض وتحدثنا، فإننا نعلم أن الجسيمات المعدية تتطاير، حتى لو كنا نتحدث بهدوء"، لافتًا إلى أن التفسيرات الجديدة لا تغير ما يحتاج الناس إلى القيام به، لكنها قد تساعدهم على فهم كيفية انتشار الفيروس بشكل أفضل.

كما يشدد بروكس هنا على ضرورة بقاء التوجيه بارتداء القناع "الكمامة"، عندما تكون بالقرب من أشخاص آخرين أو فى الداخل، وحافظ على مسافة من الآخرين عندما يكون ذلك ممكنًا، واغسل يديك بشكل متكرر، واحصل على التطعيم.

وأشار بروكس إلى أن الأقنعة لا تقوم فقط بتصفية الهواء، مؤكدًا على ضرورة "ارتداء قناع يغطى الأغشية المخاطية، حيث يصعب لمس فمك عندما يغطيه القناع".

كما تنص التوجيهات الجديدة للوكالة الأمريكية على تحديثات بشأن كيفية انتقال الفيروس، على أن "أنماط انتقال تصنف الآن على أنها استنشاق الفيروس، وترسب الفيروس على الأغشية المخاطية المكشوفة، ولمس الأغشية المخاطية بأيدٍ ملوثة بالفيروس".

وتابعت الوكالة فى موجزها العلمى الجديد حول كورونا: "الإصابة تتم من خلال التعرض لسوائل الجهاز التنفسى الحاملة لفيروس مُعدٍ"، مشددة على استخدام القناع لمواجهة المخاوف بشأن السلامة المرتبطة بارتداء الكمامات. وقالت الدراسة: "تدعم الأبحاث فكرة أن ارتداء القناع ليس له آثار صحية ضارة كبيرة على مرتديه".