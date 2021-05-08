62 وفاة و 1007 إصابات بفيروس كورونا في الأردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (1007) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (717,930) حالة.

• سُجّلت (26) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9014) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (5.98%)، مقارنة مع (6.82%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (16,841) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,798,116) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1677) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (698,201) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,715) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (104) حالات، فيما غادرت (146) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1078) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 20%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 35%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 21%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 38%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 19%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 11%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 15%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 14%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 359 في محافظة العاصمة عمّان.

- 150 في محافظة إربد، منها 40 في الرمثا.

- 132 في محافظة الزرقاء.

- 64 في محافظة البلقاء.

- 62 في محافظة الكرك.

- 53 في محافظة المفرق.

- 51 في محافظة معان، منها 11 في البترا.

- 41 في محافظة العقبة.

- 40 في محافظة جرش.

- 25 في محافظة الطفيلة.

- 23 في محافظة مأدبا.

- 7 في محافظة عجلون.