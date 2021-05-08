فاجعة مأساوية شهدتها إحدى العائلات العراقية، تمثلت بوفاة 3 أطفال داخل سيارة مغلقة، بسبب الحرارة الشديدة وإهمال ذويهم.
وقضى 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين العامين والثلاثة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما تسبب في إصابتهم بالإعياء الحراري، وهم داخل سيارة مغلقة عليهم، بمنطقة البلديات في بغداد.
وكشفت تحقيقات الجهات الأمنية الأولية، أن سبب وفاة الأطفال الثلاث، وهم ولدان وبنت، تركهم داخل سيارة مغلقة الأبواب والنوافذ وبلا تهوية، خاصة مع مرور العاصمة العراقية بموجة حارة.
ولم تكشف المزيد من التفاصيل بعد عن سبب ترك الصغار داخل السيارة، وما إذا كانت الواقعة نتيجة إهمال من قبل ذويهم، أم أن هناك شبهة جنائية.
وانتشرت صور وفيديوهات لمأساة الأطفال الثلاثة وهم ممدون داخل السيارة، مثيرة موجة عارمة من الغضب والأسى والتعاطف في منصات التواصل الاجتماعي داخل العراق وخارجها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فاجعة هزت بغداد.. وفاة 3 أطفال داخل سيارة مغلقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.