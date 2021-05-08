فاجعة هزت بغداد.. وفاة 3 أطفال داخل سيارة مغلقة

وقضى 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين العامين والثلاثة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما تسبب في إصابتهم بالإعياء الحراري، وهم داخل سيارة مغلقة عليهم، بمنطقة البلديات في بغداد.

وكشفت تحقيقات الجهات الأمنية الأولية، أن سبب وفاة الأطفال الثلاث، وهم ولدان وبنت، تركهم داخل سيارة مغلقة الأبواب والنوافذ وبلا تهوية، خاصة مع مرور العاصمة العراقية بموجة حارة.

ولم تكشف المزيد من التفاصيل بعد عن سبب ترك الصغار داخل السيارة، وما إذا كانت الواقعة نتيجة إهمال من قبل ذويهم، أم أن هناك شبهة جنائية.

وانتشرت صور وفيديوهات لمأساة الأطفال الثلاثة وهم ممدون داخل السيارة، مثيرة موجة عارمة من الغضب والأسى والتعاطف في منصات التواصل الاجتماعي داخل العراق وخارجها.