ماكرون يدعو واشنطن إلى إنهاء منع تصدير اللقاحات ومكوناتها

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، الولايات المتحدة إلى رفع جميع القيود المفروضة على تصدير اللقاحات ومكونات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.





وفى مؤتمر صحفى على هامش القمة الاجتماعية للاتحاد الأوروبى فى بورتو، قال ماكرون: "أدعو الولايات المتحدة بوضوح شديد إلى إنهاء حظر التصدير، ليس فقط للقاحات، ولكن لمكونات تلك اللقاحات التى تمنع الإنتاج". وحسبما نقلت "فرانس برس"، أضاف ماكرون أن "المفتاح لإنتاج اللقاحات بشكل أسرع للبلدان الفقيرة والبلدان الوسيطة هو إنتاج المزيد"، قائلاً "ارفعوا الحظر على التصدير".

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