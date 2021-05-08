البرهان للمبعوث الأمريكى: يجب التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى عبد الفتاح البرهان، للمبعوث الأمريكى جيفرى فيلتمان، اليوم السبت، على ضرورة التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول سد النهضة، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





كما أشار البرهان، إلى ضرورة التنسيق بين البلدين للحفاظ على السلم الدولى. وكان وزير الخارجية سامح شكرى، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، قد التقيا المبعوث الأمريكى للقرن الإفريقى والوفد المرافق له لمناقشة مستجدات مفاوضات سد النهضة، خلال الأسبوع الماضى، وللتشاور حول سبل إنجاح الجهود الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة. وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن الوزيرين استعرضا خلال الاجتماع مسار ملف سد النهضة الممتد لعقد كامل منذ أن بدأت إثيوبيا بناء هذا السد دون التشاور مع دولتى المصب، وانتهاءً بالمفاوضات الجارية على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

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