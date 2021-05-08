نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة اللوتري الأمريكي 2021 استعلام الهجرة العشوائية لأمريكا dvprogram.state.gov في المقال التالي
نتيجة اللوتري الأمريكي 2021، من الموضوعات الهامة على الساحة خلال هذه الساعات، بالتزامن مع موعد إعلان النتيجة المقرر اليوم السبت 8 مايو 2021، حيث ينتظر الآلاف من المتقدمين للهجرة العشوائية لدولة أمريكا، الإعلان عن الأسماء الفائزة بالقرعة للحصول على جواز السفر والإقامة الأمريكية، حيث يعتبر جواز السفر الأمريكي حلم كثير من مواطني دول العالم الثالث، لما يترتب عليه من مكاسب ومميزات كثيرة يحصل عليها حاملي الجرين كارد الأمريكي، وإليكم نوضح الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة القرعة خلال السطور التالية.
رابط الاستعلام عن نتيجة اللوتري للهجرة العشوائية أمريكا 2021
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية “dvprogram.state.gov“.
- الضغط على مربع check status.
- تسجيل رقم التأكد الخاص بك أثناء التسجيل للقرعة.
- كتابة البيانات المطلوبة.
- الضغط على submit لتظهر النتائج.
إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021
تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بفتح باب التسجيل للهجرة العشوائية والإعلان عن الموعد إلكترونياً، كما تُعلن نتائج القرعة إلكترونياً من خلال موقعها الرسمي، هذا وقد أعلنت عن التسجيل للوتري الأمريكي خلال الفترة من 17 أكتوبر 2020 حتي 10 نوفمبر 2020، وقام عدد كبير من مواطني دول العالم الثالث بالتسجيل للهجرة العشوائية، وعلى رأسهم مصر والسودان ولبنان واليمن والسعودية.
الموقع الرسمي لنتائج قرعة اللوتري الأمريكي
تتم الآن عمليات بحث كبيرة للدخول على الموقع الرسمي، لإعلان نتائج قرعة اللوتري الأمريكي 2021، حيث تحدد إعلانها اليوم السبت الموافق 8/5/2021، وننوه على متابعينا أن هناك فارق بالتوقيت بين أمريكا وبين الدول المتقدمة للهجرة العشوائية، فيجب مراعاة فارق التوقيت أثناء عمليات البحث، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نتابع معكم أول بأول أخبار النتيجة، التي من المنتظر إعلانها خلال لحظات على الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، وعقب إعلانها يستطيع المقبولين استكمال إجراءات الحصول على جواز السفر الأمريكي والإقامة الدائمة بكل سهولة.
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