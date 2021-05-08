رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 إعلان قرعة اللوتري الأمريكي على موقع وزارة الخارجية

رابط إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا، من الروابط الهامة على الساحة خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع إعلان نتيجة قرعة اللوتري الأمريكي اليوم السبت الموافق الثامن من شهر مايو 2021، حيث تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بمنح نحو 55 ألف من تأشيرات الإقامة الدائمة، لعدد من المتقدمين من مختلف دول العالم على الهجرة العشوائية لأمريكا، ليحصل الفائزين على الجرين كارد الأخضر الذي يعطي لحامله مميزات المواطنين الأمريكان، ويتنافس الكثيرون من مواطني الدول العربية والخليجية والآسيوية، للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة الأمريكية، وسوف نوضح لكم خلال السطور التالية الرابط الرسمي لإعلان النتيجة.

رابط إعلان نتيجة اللوتري الأمريكي 2021

الدخول على الموقع الإلكتروني “dvprogram.state.gov“.

وزارة الخارجية الأمريكية

تهتم وزارة الخارجية الأمريكية باستقطاب العديد من المواطنين من مختلف بلدان العالم للعيش في أمريكا، ممن لديهم خبرات ومهارات يمكن الاستفادة منها وتنميتها بما يخدم الدولة، وتقوم بالإعلان سنوياً للتقديم على الهجرة العشوائية ويكون التسجيل إلكترونياً، بحيث يقوم الفرد الراغب في الحصول على التأشيرة الأمريكية الدائمة، التسجيل وكتابة البيانات والمعلومات المطلوبة وقت فتح التقديم، وتقوم الوزارة بدارسة الطلبات وفحصها بكل دقة، واختيار الطلبات الكاملة من حيث الشروط والبيانات بالطريق الإلكتروني، وعقب الانتهاء من الاختيارات يتم الإعلان عن الأسماء الفائزة عبر الموقع الرسمي سالف الذكر والخاص بوزارة الخارجية الأمريكية.

إعلان نتائج الهجرة العشوائية اليوم

يبحث عدد كبير من مواطني دول العالم العالم الثالث، مثل “مصر، ليبيا، الأردن، السودان، لبنان، الإمارات، السعودية، الصومال”، وغيرها من الدول المتقدم مواطنيها على الهجرة العشوائية لأمريكا، التعرف على نتائج اللوتري الأمريكي 2021-2022، والتي تم التقديم عليها في شهر أكتوبر 2020 واستمر التقديم حتي نوفمبر من نفس العام، وتتم حالياً عمليات بحث مكثفة وضغط كبير على الموقع الإلكتروني، لذلك ننوه إعادة المحاولة في حال لم يفتح الموقع معكم حتي الوصول للنتائج.