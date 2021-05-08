نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا إعلان نتائج الهجرة العشوائية إلى أمريكا اللوتري 2021 Dv lottery في المقال التالي
يترقب الكثير من المواطنين في مختلف الدول العربية الإعلان عن نتائج الهجرة العشوائية إلى أمريكا اللوتري 2021 والتي يتم الإعلان عن نتيجتها اليوم، حيث شهدت محركات البحث في الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات عن مواعيد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية لعام ٢٠٢١، حيث قدم المئات من الأفراد في هذه الهجرة المتحدة إلى أمريكا فمنهم من يريد العمل وآخرين يريدون الترفيه وغيرها من الأسباب، لذا سوف نوفر لكم خلال هذا الموضوع مواعيد إعلان نتائج الهجرة وطريقة الاستعلام والحصول على النتيجة لكي يكون المتعلم على دراية تامة إذا ما كان اسمه مندرجًا في قائمة أسماء المقبولين في الهجرة لعام ٢٠٢١ من عدمه، تابعونا.
نتائج الهجرة العشوائية إلى أمريكا اللوتري
من المعروف أنه سيتم اختيار أسماء المقبولين من خلال القرعة العشوائية للأفراد المتقدمين في الهجرة لأمريكا لعام ٢٠٢١ ومن الجدير ذكره أنه سيتم اختيار ٥٠٠٠ فرد فقط من مختلف البلدان العربية والغير عربية ويكون هؤلاء الأشخاص مؤهلين وذو كفاءة حتى يتمكنوا من السفر لأمريكا سواء للعمل أو الدراسة، ومن الجدير ذكره أن النتيجة سوف تظهر الرقم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١، وبعد ظهور النتيجة سوف يتم توزيع أكثر من ٥٥ ألف بطاقة إقامة، وهى ما تعرف باسم البطاقة الخضراء، ومن ثم سيتم فتح باب التسجيل الخاص بالبرنامج السنوي العشوائي للهجرة اللوتري للولايات المتحدة، ومن المعروف أنه في يوم ٧ أكتوبر من العام المنقضي تم بدء فتح باب التسجيل الهجرة العشوائية لعام ٢٠٢١ وتمت عمليات التسجيل في الاستمرار حتى يوم ١٠ نوفمبر من العام ذاته.
كيفية معرفة نتائج قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا
يمكن لجميع الأفراد المتقدمين في القرعة العشوائية للهجرة لأمريكا معرفة نتائج القرعة ومعرفة إذا كان من المقبولين من عدمه من خلال اتباع الخطوات:
- الدخول على على موقع وزارة الهجرة الأمريكية
- قم باختيار أيقونة Check Status.
- اختر بعد ذلك زر Continue.
- أدخل رمز التأكيد الذي سيظهر تمام على الشاشة.
- اكتب تاريخ الالتحاق والتسجيل في الهجرة العشوائية.
- الضغط على submit.
- سوف يظهر على الفور نتيجة القبول أو عدم القبول في القرعة.
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