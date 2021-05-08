محمد صلاح لم يجدد عقده مع ليفربول وتشيلسي يفكر في إعادة التعاقد معه هذا الصيف

يقال إن تشيلسي مهتم بإعادة مهاجم ليفربول محمد صلاح إلى ستامفورد بريدج خلال فترة الانتقالات الصيفية، كان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا يمثل البلوز بين عامي 2014 و 2016 لكنه فشل في ترك انطباع خطير في النادي وغادر بعد أن سجل هدفين فقط في 19 مباراة، حيث تألق صلاح في روما قبل وصوله إلى ليفربول في عام 2017، وأحرز 123 هدفًا وسجل 45 تمريرة حاسمة في 198 مباراة مع فريقه الحالي في جميع المسابقات، يتم حاليًا التشكيك في مستقبل اللاعب الدولي المصري في آنفيلد، على الرغم من أن المهاجم كشف مؤخرًا أن الريدز لم يتواصلوا معه بعد بشأن صفقة جديدة، ووفقًا لصحفي بيلد كريستيان فالك، فقد وضع تشيلسي صلاح في القائمة القصيرة الصيفية إلى جانب إيرلينج براوت هالاند لاعب بوروسيا دورتموند وروميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان، وأحرز اللاعب المصري، الذي يُعتقد أيضًا أنه هدف لباريس سان جيرمان، 29 هدفًا في 46 مباراة لفريق يورجن كلوب هذا الموسم، بما في ذلك 20 هدفًا في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع صلاح كبديل لكيليان مبابي

يقال إن باريس سان جيرمان سيحاول التعاقد مع مهاجم ليفربول محمد صلاح هذا الصيف إذا غادر كيليان مبابي النادي، ولم يوقع مبابي حتى الآن عقدًا جديدًا مع بطل فرنسا كما فعل صديقه في الفريق نيمار الذي جدد عقده حتى عام 2025، ومن المتوقع بيع المهاجم في السوق المقبلة إذا لم يوقع صفقة جديدة، ولا يزال ريال مدريد مرتبطًا بقوة بالفائز بكأس العالم، الذي لم يتبق سوى أكثر من 12 شهرًا على عقده الحالي في باريس،وفقًا لصحيفة لو باريزيان، فإن باريس سان جيرمان يضع خططًا طارئة في حالة استمرار فرنسا الدولي ، مع تحديد النادي صلاح ليفربول كبديل محتمل، وقد كشف الدولي المصري، الذي يُعتقد أنه يحظى بإعجاب كل من ريال مدريد وبرشلونة، مؤخرًا أن الريدز لم يتواصلوا معه بعد بشأن عقد جديد، عاد صلاح مرة أخرى إلى مستوى رائع مع ليفربول هذا الموسم على الرغم من معاناة الفريق، حيث سجل 29 هدفًا في 46 مباراة في جميع المسابقات، بما في ذلك 20 هدفًا في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يبقى في الظلام بسبب عدم تجديد عقده مع ليفربول

من المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم المصري في آنفيلد في عام 2023، وارتبط اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مع ريال مدريد وبرشلونة بعد أن أعرب سابقًا عن إعجابه بالعملاق الإسباني لكنه يصر على عدم مناقشة مستقبله، قال صلاح ضاحكا عندما سئل في مقابلة مع قناة سكاي سبورتس: “لا أحد يتحدث معي عن أي شيء، لذلك لا يمكنني قول الكثير عن ذلك”، وقد سجل صلاح 120 هدفًا في 193 مباراة مع الريدز منذ انتقاله من روما في عام 2017، وفاز لاعب تشيلسي السابق بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي مع نادي ميرسيسايد، ويؤكد صلاح أن طموحاته تركز بشكل كبير على الفوز بهذه الجوائز مرة أخرى، وقال: “قلت من قبل إنني أريد أن أفوز بالدوري الممتاز مرة أخرى، أريد أن أفوز مع ليفربول بدوري الأبطال مرة أخرى، إنه لأمر رائع أن أفوز، أنا فقط أحاول الفوز بها مرارًا وتكرارًا لأن جزءًا من مهمتنا هو أننا بحاجة للفوز بالألقاب.”