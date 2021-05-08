روسيا تدين الاعتداءات على المدنيين فى القدس وانتهاك إسرائيل القانون الدولى

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة الخارجية الروسية فى بيان أصدرته اليوم السبت، إلى عدة عوامل تسهم فى تأجيج التوترات فى القدس، منها القرار الإسرائيلى بشأن إجلاء عدد من الفلسطينيين قسرا من منازلهم فى حى الشيخ جراح، وتمرير خطط لبناء 540 وحدة استيطانية جديدة فى مستوطنة هارحوما، بالإضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين مؤخرا جراء حادث وقع فى حاجز سالم غرب مدينة جنين فى الضفة الغربية.

وجاء فى البيان: "تتابع روسيا ببالغ القلق هذه التطورات، وندين بشدة الاعتداءات على مدنيين مسالمين، وندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أى خطوات من شأنها تصعيد العنف".

وأكدت روسيا فى البيان موقفها المبدئى والثابت الذى انعكس فى قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة، وهو يقضى بأن مصادرة الأراضى والممتلكات الواقعة فيه والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منها القدس الشرقية لا تحمل قوة قانونية.

وتابع البيان: "تمثل خطوات كهذه انتهاكا للقانون الدولى وتحول دون التوصل إلى تسوية سياسية مبنية على إنشاء دولتين فلسطينية وإسرائيلية تتعايشان بسلام وأمان ضمن حدود عام 1967".

وجاء هذا البيان على خلفية إصابة أكثر من 200 فلسطينى و17 من عناصر الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية فى المسجد الأقصى وحى الشيخ جرّاح وباب العامود فى القدس.