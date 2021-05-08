الاتحاد الأوروبى يدعو لملاحقة المسؤولين عن العنف فى القدس

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، اليوم السبت، أعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه إزاء تصعيد التوترات ووتيرة العنف بشكل خطير فى الأيام الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وخاصة فى القدس الشرقية التى شهدت الليلة الماضية مواجهات فى الحرم الشريف، مضيفًا "العنف والتحريض غير مقبولين، وينبغى ملاحقة المسؤولين عنهما من جميع الأطراف".
وحسبما نقل موقع "روسيا اليوم"، تابع البيان أن الاتحاد الأوروبى يحث السلطات على اتخاذ خطوات عاجلة لخفض التوترات القائمة فى القدس، مشددًا على ضرورة تفادى أعمال التحريض حول الحرم الشريف واحترام الوضع القائم هناك.
كما طالب الاتحاد الزعماء السياسيين والدينيين من جميع الأطراف بـ"ضبط النفس وتحمل المسؤولية وبذل قصارى الجهد لتهدئة الوضع المتفجر"، مشددًا على أن قيام السلطات الإسرائيلية بإجلاء العوائل الفلسطينية قسريًا من منازلهم فى حى الشيخ جراح وغيره من أجزاء القدس، هو أمر يستدعى بالغ القلق.
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