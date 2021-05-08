فيديو.. مقتل 25 وجرح 52 بتفجير قرب مدرسة فى كابل

جدة - نرمين السيد - وحسمبا أفادت "رويترز"، ذكرت تقارير محلية أن الحادث وقع قرب مدرسة للبنات عندما كان الطلاب يغادرون المبنى. كما وردت أنباء بأن الانفجارات نتجت عن سقوط ثلاثة صواريخ. وقال مدرس يدعى إبراهيم إنه "وقع انفجار سيارة مفخخة فى البداية، ثم وقع انفجاران آخران بالقرب من المدرسة "، مضيفا أن غالبية الضحايا من الفتيات.

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