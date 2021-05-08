تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم مجانا.. القمر نايل سات

نتعرف معكم على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون على نايل سات مجانا ، حيث ملعب أنفيلد معقل الريدز مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الخامسة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولعل الكثير سيتابع اللقاء من خلال شاشات التلفاز ويودون الحصول على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون على النايل سات مجانا، بخلاف القنوات الحصرية التي تذيع مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدول العربية، لذلك سنرفق أدناه تردد القنوات المفتوحة التي تذيع لقاء ليفربول وساوثهامبتون على نايل سات والأقمار الأخرى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم على نايل سات ، تنطلق مباراة ليفربول اليوم السبت الموافق الثامن من شهر مايو الجاري 2021 في الجولة الخامسة والثلاثون بالدوري الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت السعودية والمغرب وفي تمام الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت الإمارات.

تشكيلة ليفربول المتوقعة:

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: روبرتسون، أوزان كاباك، ألكسندر أرلوند، ناثانيال فيليبس.

في خط الوسط: فينالدوم، ألكانتارا، فابيينو.

في خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

نرصد الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون على النايل سات، حيث من المتوقع أن تنقل قناة ليبيا الرياضية اللقاء بين الفريقين عبر القمر نايل سات وعرب سات، لذلك سنرفق لكم ترددها لعلها تكون ضمن القنوات المجانية التي تنقل مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم مجانا.

تردد قناة تنقل مباراة ليفربول وساوثهامبتون على النايل سات

وتوجد بعض القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم مجانا عبر الأقمار الأخرى، والتي ينضم لها قناة أرينا سبورت وتردد قناة فازريش التي ستذيع مباراة ليفربول وساوثهامبتون مجانا في الدوري الإنجليزي:

Arena Sport 1 Serbia

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000- Tandberg

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000- Tandberg Asr TV Afghanistan

MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA

MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA CBC SPORT HD AZ

AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS

AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS TV Varzish HD Tadjikistan

NSS 57°E-11565 H 10750 -Biss

Yahsat52.5°E-11785 H 27500-Biss

والجدير بالذكر أن ليفربول يتواجد في المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة، بينما سيدخل ساوثهامبتون لقاء الريدز متواجداً في المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.