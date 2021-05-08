نتائج اللوتري الأمريكي تعرف على نتائج الهرة العشوائية بأرمريكا الجرين كارد dvprogram.state.gov

نتائج اللوتري الأمريكي الهجرة الشرعية لأمريكا من متطلبات الكثير من الأشخاص الراغبين في استقرار المعيشة في أمريكا، ولذلك وفرت الوزارة الخارجية الأمريكية إمكانية التقديم على طلب الهجرة الشرعية لأمريكا بعام 2020، حيث فتحت باب التقديم على الهجرة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، ومن المنتظر اليوم الإعلان عن نتائج جميع المقبولين والفائزين في قرعة اللوتري الأمريكي 2021 حتى يتمكنوا من الحصول على الجرين كارد للهجرة إلى أمريكا.

الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا

لقد تم الإعلان عن اقتراب موعد ظهور نتائج اللوتري الأمريكي، حيث من المنتظر الإعلان عنها اليوم الخميس الموافق ليوم 8/5/2021م، حيث ستعلن تلك النتائج على هيئة قائمة رسمية من الأسماء على موقع الوزارة الخارجية الأمريكية، مما يمكن جميع المتقدمين من الاستعلام إلكترونياً الآن بسهولة.

ولكن تسهيلاً لكافة الإجراءات لحصول الفائزين على الجرين كارد للهجرة إلى أمريكا سيتم إرسال رسالة بريدية تفيد بالموافقة الرسمية على الهجرة لأمريكا للشخص الفائز في القرعة، وسيتم ذلك من خلال إرسالها على العنوان المكتوب في طلب التقديم عبر الموقع، وبالنسبة للأشخاص الذين لم يصلهم أي رسائل يمكنهم القيام بخطوة الاستعلام الإلكتروني للتأكد من فوزهم بالقرعة أم لا.

رابط نتيجة الاستعلام عن الهجرة العشوائية لأمريكا

يمكن الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي (نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا) من خلال القيام بخطوات بسيطة بشكل إلكتروني، وهي:

الدخول على “موقع الوزارة الخارجية الأمريكية”.

بعد ذلك الدخول على خيار “نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا DV LOTTERY”.

ثم يتم كتابة البيانات المطلوبة أمامك ويلزم مراجعتها بشكل دقيق.

في الخطوة الأخيرة ستضغط على خيار “search”.

بمجرد الانتهاء من خطوات الاستعلام سيتم نقلك لصفحة المسئولة عن عرض النتائج، حتى تتمكن من معرفة حصولك على الجرين كارد أم لا للهجرة إلى أمريكا، كما سيتم إرسال رسائل بريدية على عناوين المقبولين في القرعة اليوم.