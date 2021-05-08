تطبيق توكلنا يوضح سبب عدم تغير الحالة لمحصن جرعة أولي لمن تلقي اللقاح

كشف تطبيق توكلنا عن سبب عدم تغيير الحالة إلى “محصن درجة أولي” لمن تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حيث كشف التطبيق بأن بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة وتظهر فى التطبيق، وطالب التطبيق من لم تتغير حالته إلى محصن جرعة أولي بالتواصل مع وزارة الصحة حتي تقوم بإرسال بيانات التحصين إلى التطبيق.

وقد قام عدد من المواطنين والمقيمين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا بالاستفسار عن عدم تغيير الحالة لهم فى التطبيق إلى محصن جرعة أولي على الرغم من تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ اكثر من 14 يوماً، وكان رد التطبيق بأن البيانات التي يتلقها التطبيق تقوم وزارة الصحة السعودية بإرسالها، وطالب المواطنين بالتواصل مع الوزارة لكي تقوم بإرسال البيانات للتطبيق.

يذكر أن تطبيق توكلنا قد كشف بأن الحالة الصحية “محصن جرعة أولي” تظهر في التطبيق باللون الأخضر الغامق، وذلك لمن لم يُصب بفيروس كورونا وقد أكمل 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولي من اللقاح، وكشف أيضاً بأن حالة محصن جرعة أولي تستمر لمدة 6 أشهر أي 180 يوماً من تاريخ أخذ الجرعة الأولي ما لم يتم تلقي المواطن الجرعة الثانية أو يثبت إصابته بفيروس كورونا.

الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا وطريقة التسجيل

ويعتبر تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي والمعتمد من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا، ويقدم التطبيق العديد من الخدمات منها الإسهام فى الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بفيروس كورونا، كما أنه يتم تفعيل تصاريح الخروج من المملكة من خلالا لتطبيق، ويمكن للتطبيق إنذار المواطنين بالأماكن المعزولة أو الموبوءة بفيروس كورونا، كما يمكن للمواطن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية من خلال التطبيق عند الإبلاغ عن حالات الاشتباه، يتم التسجيل فى التطبيق من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية