رئيس الكونغو يطرح فى الخرطوم مبادرة لحل أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية السوادنية، مريم الصادق المهدى، إن رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدى، طرح اليوم الجمعة خلال زيارته الخرطوم، مبادرة لحل أزمة سد النهضة، بصفته رئيس للدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، مشيرة إلى أن المبادرة قيد البحث.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، عقد الجانبان السودانى برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق عبدالفتاح البرهان والكنغولى برئاسة الرئيس فيليكس تشيسيكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، جلسة مباحثات مشتركة تناولت السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية ذات الإهتمام المشترك.

وأوضحت الوكالة أن المباحثات ركزت بصورة أساسية على موضوع الخلافات حول سد النهضة بين دولة المنبع ودولتى المصب.

وأشارت إلى أن الرئيس الكنغولى فيليكس تسيشيسكيدى، استبق لقائه رئيس مجلس السيادة بلقاء مطول مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ناقش خلاله بإستفاضة ملف سد النهضة.

وأوضحت الدكتورة مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية، أن الرئيس تشيسكيدى تقدم بمبادرة حول موضوع سد النهضة بصفته رئيساً للدورة الحالية للإتحاد الأفريقى، مشيرةً الى المبادرة قيد البحث من الجهات المختصة.

وأكدت الصادق أن موقف السودان الثابت والواضح فى موضوع سد النهضة قائم على مرجعية القانون الدولى وعلى اتفاقيات سابقة بين السودان وإثيوبيا، إضافة إلى إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث فى الخرطوم فى مارس 2015م.

وشددت وزيرة الخارجية أن الأطراف اذا أرادت أن تجنى فوائد مشتركة من مشروع السد، فإنها لا يمكن أن تتحقق دون وجود اتفاق قانونى ملزم للجميع، خاصة فيما يلى قضية الملء ومراحله ومراحل التشغيل بصورة تفصيلية.

وشددت وزيرة الخارجية على أن السودان يرفض بشدة الخطوات الأحادية خاصة، التى تمت فى العام الماضى وأثرت سلباً على السودان كما يرفض محاولة إثيوبيا لبدء الملء الثانى للسد والمتوقع أن يبدأ فى يونيو المقبل.