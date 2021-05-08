البابا فرانسيس يعلن دعمه للتنازل عن براءات اختراع لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال البابا فى كلمة مُصورة باللغة الإسبانية - وفقا لصحيفة (الجارديان) البريطانية، إنه يدعم حق الوصول العالمى للقاحات وتعليق حقوق الملكية الفكرية بشكل مؤقت، لافتا إلى دعمه لوثيقة تنازل عالمية عن الحماية الدولية لبراءات اختراع لقاحات فيروس كورونا.
واستنكر البابا فرانسيس، خلال كلمته ما أطلق عليه "فيروس الفردية الذى يجعلنا غير مبالين بمعاناة الآخرين"، مشيرا إلى أن "أحد تحورات هذا الفيروس هو القومية المغلقة والتى تمنع على سبيل المثال تدويل لقاحات كورونا".
ويأتى دعم البابا فرانسيس بعد الإعلان المفاجئ للولايات المتحدة الأمريكية فى وقت سابق من الأسبوع الجارى، حول دعمها للتنازل عن الحماية الدولية لبراءات اختراع لقاحات فيروس كورونا، وهى خطوة تعارضها شركات الأدوية بشدة بحجة أنها ستصبح سابقة قد تهدد الابتكارات المستقبلية.
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