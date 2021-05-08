عاجل.. الجامعة العربية تعقد دورة غير عادية الاثنين لبحث الجرائم الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - وقال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد الغد الاثنين حضوريا بمقر الأمانة العامة، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة دولة قطر، الرئيس الحالى لمجلس الجامعة.
وأوضح أن ذلك الاجتماع تقرر عقده؛ لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، والمخططات الإسرائيلية للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خاصة فى حى الشيخ جراح فى محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.
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