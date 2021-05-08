ارتفاع ضحايا تفجير مدرسة غرب كابل إلى أكثر من 40 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكرت تقارير محلية أن الحادث وقع قرب مدرسة للبنات عندما كان الطلاب يغادرون المبنى، كما وردت أنباء بأن الانفجارات نتجت عن سقوط ثلاثة صواريخ.

وقال مدرس يدعى إبراهيم إنه "وقع انفجار سيارة مفخخة فى البداية، ثم وقع انفجاران آخران بالقرب من المدرسة "، مضيفا أن غالبية الضحايا من الفتيات.